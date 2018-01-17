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Каждый четвертый страховой случай по ОСАГО в Псковской области оформляется по Европротоколу

Каждый четвертый страховой случай по ОСАГО в Псковской области оформляется по Европротоколу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов.

Он отметил, что за минувший год количество дел по Европротоколу в регионе возросло в разы - более 20%, то есть каждый четвертый случай.

«Не все обходится гладко, вопрос в грамотности наших водителей, но мы всегда идем им навстречу, когда имеются какие-то ошибки в документах», - подчеркнул он, добавив, что отказов в выплатах крайне мало.

Есть и случаи мошенничества в связи с применением Европротокола. По словам Николая Басова, в основном грешат этим родственники, правда, забывают, что страховщику в такому случае необходимо предъявить оба автомобиля, попавших в ДТП.

Николай Басов добавил, что с 1 июня 2018 года сумма выплаты по Европротоколу вырастет в 2 раза - с 50 до 100 тысяч рублей. В связи с этим он прогнозирует, что в 2018 году каждое второе ДТП может быть оформлено именно таким образом. На сегодня средняя стоимость выплаты по ОСАГО - 75-80 тысяч рублей.

«За Европротоколом будущее», - убежден директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области.

Правда, начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт все же советует автовладельцам в случае аварии и оформлении ДТП по Европротоколу делать как можно больше фотографий, с различных ракурсов, чтобы потом избежать проблем.