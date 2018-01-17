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Порядка 25% полисов ОСАГО в Псковской области оформляются в электронном виде

Порядка 25% полисов ОСАГО в Псковской области оформляются в электронном виде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области Николай Басов.

Для клиентов, по его словам, - это очень удобно. Не выходя из дома, не тратя свое время, они могут оформить страховку. Правда, стоит учесть, что в ближайшее время вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым такой полис ОСАГО будет начинать действовать только спустя 72 часа после заключения договора.

Николай Басов убежден, что это позволит дисциплинировать водителей и отсечь мошенников, которые, без полиса ОСАГО попадая в ДТП, тут же на месте аварии оформляют страховку в электронном виде. Сейчас она сразу же начинает действовать, и человек получает выплату.