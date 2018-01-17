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Жителей Куньи приглашают присоединиться к интернет-акции «Пристегнись, Россия!»

В рамках проведения социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!» 23 января сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» совместно с учащимися МБОУ «Куньинская СОШ» провели пропагандистское мероприятие в ГКУ СО ПО «Центр социального обслуживания Куньинского района», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и привлечение внимания к вопросам безопасности на дорогах.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, для детей были проведены профилактические беседы и организованы мини-тесты по знанию ПДД.

Затем дети вышли на улицу, где сфотографировались для участия в интернет-компании и вместе с полицейскими раздали подготовленные хэштеги проезжавшим мимо водителям, призывая участвовать в ней.

Присоединиться к интернет-кампании может каждый, для этого нужно сфотографироваться в автомобиле с пристегнутыми ремнями безопасности и выложить снимки в Сеть с хэштегом #ПристегнисьРоссия.