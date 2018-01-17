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За счет инвестора в Псковской области в 2018 году появятся 10 стационарных камер фотовидеофиксации

За счет инвестора в Псковской области в 2018 году появятся 10 стационарных камер фотовидеофиксации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, 10 стационарных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения - это лишь первый шаг со стороны инвестора. Областных денег для установки камер не потребуется, но инвестор намерен сначала возместить вложенные средства, и потом уже деньги начнут поступать в бюджет. «Наша задача - сделать систему безопасности совершенной, эффективной и максимально достаточной для потребностей области», - подчеркнул врио губернатора.

Он добавил, что к этой работе также намерен подключится ПАО «Мегафон», который готов инвестировать в систему безопасности Псковской области более 80 млн рублей.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов призвал в очередной раз проверить адреса установки этих камер, чтобы их монтаж там был целесообразным. Начальник областного УГИБДД Анатолий Ефимов отметил, что камеры устанавливаются в местах наибольшей аварийности. Количество ДТП там удалось существенно сократить.

Добавим, что на сегодня в Псковской области установлены 10 стационарных комплексов фото и видеофиксации: 4 - в Пскове, 2 - в Великих Луках, 4 - на трассе Р-23. Кроме того, имеются 19 передвижных комплексов.