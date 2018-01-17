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Детский автогородок из Псковского района могут передать Пскову

Детский автогородок из Псковского района могут передать Пскову. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом шла речь на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

Первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Петров рассказал, что уже много лет муниципалитет не может найти финансовой возможности для монтажа детского автогородка, оборудование для которого на сумму 429 тысяч рублей уже закуплено. Цена вопроса для приведения городка в нормативное состояние - 1,2 млн рублей.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов подчеркнул, что оборудование лежит уже пять лет. Нужно либо найти средства на его монтаж, либо передать другому муниципалитету, например, городу Пскову.

«Я готов помощь оказать, но не в полном объеме. Вы тоже должны шевелиться, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к представителю администрации Псковского района. - Если нет - отдадим тем, кто сможет ее установить».