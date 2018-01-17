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Повторно севших за руль пьяными обнаружили в Островском, Великолукском, Невельском и Себежском районах

На территории Псковской области сотрудниками ДПС ГИБДД выявлены водители, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Островском, Великолукском, Невельском и Себежском районах дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, вечером 27 января на дороге Санкт-Петербург - Невель в Островском районе полицейские остановили автомобиль ВАЗ, которым управлял нетрезвый гражданин 1964 года рождения. В Великолукском районе ночью 27 января по дороге Великие Луки - Невель на автомашине ВАЗ следовал местный житель 1988 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии.

В деревне Плиссы Невельского района стражи порядка остановили автомашину «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 31-летний мужчина. А в Себежском районе днем 27 января по деревне Мальково на автомобиле «Ауди» ехал 30-летний житель Себежа. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.