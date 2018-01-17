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Пять человек пострадали в ДТП на железнодорожных переездах в Псковской области в прошлом году

Несмотря на принимаемые Октябрьской дирекцией инфраструктуры меры профилактического и технического характера, в 2017 году был допущен рост дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской дистанции пути, за 2017 год было допущено 25 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году - 19). Из 25 случаев, допущенных в 2017 году — один произошел на переезде с дежурным работником, 20 - на неохраняемых переездах, оборудованных АПС и 4 - на нерегулируемых переездах.

В 2017 году в ДТП пострадало 5 человек (в прошлом году пострадали 11, в том числе 2 погибли).

Руководство Псковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил пересечения железнодорожных переездов. Железнодорожный переезд является одним из самых сложных и опасных участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством, когда обстановка ежесекундно меняется нет места даже для малых ошибок. Любое отступление от Правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям. Поезд мгновенно остановить невозможно. При применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составит 800-1000 метров.

«Уважаемые автомобилисты! Выезжая на железнодорожный переезд, будьте особо внимательны. Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров, безопасность других участников дорожного движения», - призывают в Псковской дистанции пути.