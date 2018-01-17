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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Опочки, повторно севшего за руль пьяным

Прокурор Опочецкого района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела от 13 января 2018 года в отношении 23-летнего жителя Опочецкого района о совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 4 января 2017 года около 1 часа 40 минут подозреваемый управлял транспортным средством — автомашиной марки «Ауди А4» на ул. Набережная в городе Опочка в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом виде, не имея права управления транспортным средством.

Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права заниматься определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной должностью на срок до 3-х лет.