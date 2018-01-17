АвтоМир / За рулём

Средняя стоимость ОСАГО в 2017 году показала падение

Средняя выплата в ОСАГО в 2017 году выросла на 10% и составила 75 тысяч 763 рубля, а средняя премия показала падение на 4% - до 5 тысяч 819 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-декабря 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в РСА, средняя выплата в январе-декабре 2016 года составила 69 тысяч 16 рублей, средняя премия – 6 тысяч 32 рубля.

В 2014 году рост средней премии в ОСАГО составил 12%, в 2015 году – 57%, в 2016 году – 9%. Значительный рост средней премии в 2015 году был обусловлен повышением тарифов в ОСАГО, теперь очевидно, что этот ресурс исчерпан.

Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 228 млрд 125 млн рублей, снизившись на 3% к 2016 году, когда этот показатель достиг 235 млрд 579 млн рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям выросла на 9% и составила 181 млрд 3 млн рублей.