АвтоМир / За рулём

В Невеле знакомый неожиданно остановил водителя «восьмерки», забрал его машину и уехал

Сотрудники МО МВД России «Невельский» по подозрению в угоне автомобиля задержали безработного местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Невеле ночью 28 января горожанина, ехавшего на автомобиле «ВАЗ-2108» по улице Комсомольской, неожиданно остановил знакомый. Он заявил водителю, что забирает его машину, якобы, в счет погашения долга. После этого сел в «восьмерку» и уехал, оставив владельца легковушки и его пассажира на дороге.

Потерпевший незамедлительно обратился за помощью в МО МВД России «Невельский». Полицейские обнаружили угнанный автомобиль на улице Октябрьской в Невеле. Оказалось, что угонщик оставил «ВАЗ», когда кончился бензин, и скрылся, прихватив с собой документы на машину. Однако, подозреваемого по «горячим следам» вскоре задержали стражи порядка.

В данном преступлении подозревается не работающий, ранее судимый житель Невеля, 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело.