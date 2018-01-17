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Меньше трети сдающих на права в Псковской области добиваются успеха с первого раза

Меньше трети сдающих на водительские права в Псковской области добиваются успеха с первого раза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков.

Он подчеркнул, что в целом по Псковской области процент сдачи экзаменов остается на низком уровне и составляет 26,2% (из проведенных 29443 человеко-экзаменов с первого раза сдали экзамены 7714 человек). «Теоретические знания достаточно высоки, но практики недостаточно», - добавил он.

Проведенный анализ показывает, что в 2017 году на территории области наблюдается тенденция снижения ДТП с пострадавшими, совершенных по вине водителей транспортных средств, имеющих стаж вождения до 2-х лет. Так, по итогам 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 53 ДТП (-22,1%) по вине водителей указанной категории, что составляет 4,9% от общего числа ДТП, произошедших по вине водителей (1083 ДТП).

Наибольшее количество таких ДТП за отчетный период произошло с участием водителей, прошедших обучение в ФАУ Псковский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства (9 ДТП) и в НОЧУ «АвтоЛига» (г. Псков, 5 ДТП).

Юрий Шестаков добавил, что нередко в ДТП попадают и учебные автомобили, но все они не учетные (без пострадавших).

Виновниками большинства аварий являются водители со стажем больше 10 лет.