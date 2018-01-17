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Псковские росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, благодаря сработавшей сигнализации на АЗС

В городе Пскове сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали нетрезвого водителя, который ранее уже был лишен права управления транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, во время несения службы экипажу группы задержания поступила информация, что на охраняемом объекте - АЗС - сработала тревожная сигнализация.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что нетрезвый гражданин заправил машину, затем сел в автомобиль и скрылся.

Росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия, через 5 минут блокировали автомашину на улице Харченко и задержали 38-летнего водителя.

Медицинская экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.