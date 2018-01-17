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На МКАДе задержали автомобиль актера Панина, за которым числится около 250 нарушений

Актер Алексей Панин, разместивший в интернете видео, где он нарушает правила дорожного движения (ПДД), задержан полицией на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции в ходе несения службы на 7 километре МКАД был остановлен автомобиль, за рулём которого находился 40-летний мужчина, ранее разместивший в интернет видеозапись, где он нарушает ПДД», - сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД, не уточнив личности задержанного.

В свою очередь, информированный источник пояснил агентству, что речь идет об актере Алексее Панине.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами фотофиксации. При этом, по 51 нарушению, на сумму штрафов более 40 тыс. рублей, имеются основания к привлечению водителя по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от административной ответственности», - отметили в полиции.

По результатам административного разбирательства, в отношении задержанного будет принято решение о привлечении его к ответственности в установленном законом порядке, добавили в полиции.