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Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках

Вчера, 5 февраля, сотрудники ГИБДД г. Великие Луки совместно с учащимися лицея № 11 на дорогах города провели две акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям».





Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сначала участники акций около пешеходного перехода раздавали прохожим фликеры и брошюры с напоминанием о правилах безопасного дорожного движения, а затем вручали автомобилистам плакаты с призывом купить детское автокресло в свое транспортное средство.





По данным ГИБДД, за прошедший год в Великих Луках снизилось число ДТП, в которых пострадали дети.