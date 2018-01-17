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АвтоМир / За рулём

В Пскове задержали пьяного водителя иномарки

06.02.2018 16:40|ПсковКомментариев: 2

В ряде районов региона дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в областном центре ночью 2 февраля  у  дома  по  улице О.Кошевого полицейские остановили автомашину «Киа», за рулем которой находился нетрезвый пскович, 1974  года рождения.  А днем 5 февраля в районе  станции Березки в Пскове был остановлен еще один нетрезвый водитель, Этот житель Псковского района, 1984 года рождения, управлял автомобилем «Шевроле Нива».

В Печорах вечером 4 февраля по улице Мира на иномарке  «Фольксваген Гольф» следовал 24-летний местный житель, который находился в  нетрезвом виде. В Бежаницах  в тот же день  по  улице Смольной на «Фольксвагене»  ехал 37-летний  мужчина, который тоже  находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвые водители были выявлены дорожной полицией также  в Островском, Невельском и Пыталовском  районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Теги: #пьяный за рулем
Источник: Псковская Лента Новостей
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