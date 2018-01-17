АвтоМир / За рулём

В Пскове задержали пьяного водителя иномарки

В ряде районов региона дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре ночью 2 февраля у дома по улице О.Кошевого полицейские остановили автомашину «Киа», за рулем которой находился нетрезвый пскович, 1974 года рождения. А днем 5 февраля в районе станции Березки в Пскове был остановлен еще один нетрезвый водитель, Этот житель Псковского района, 1984 года рождения, управлял автомобилем «Шевроле Нива».

В Печорах вечером 4 февраля по улице Мира на иномарке «Фольксваген Гольф» следовал 24-летний местный житель, который находился в нетрезвом виде. В Бежаницах в тот же день по улице Смольной на «Фольксвагене» ехал 37-летний мужчина, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвые водители были выявлены дорожной полицией также в Островском, Невельском и Пыталовском районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.