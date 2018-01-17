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АвтоМир / За рулём

Правила движения автомобилей по заснеженной дороге напоминают псковичам спасатели

06.02.2018 17:05|ПсковКомментариев: 4

Из-за снегопадов или гололедицы возникает опасность потери управления автомобилем, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, основная причина дорожных неприятностей - ухудшение сцепления колес транспортного средства с поверхностью дороги.

Под воздействием метеорологических условий дорожные покрытия теряют свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов. Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия.

Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самое важное – это научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.

Правила движения авто в зимних условиях

Выехав со стоянки или из гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке дороги. И посмотрите, все ли колеса начинают торможение. Оцените тормозной путь на дорожном, обледеневшем покрытии, стремление его к заносу, устойчивость автомобиля при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой же скорости.

При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а можно было даже постепенно уменьшать нажатие на педаль газа. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда.

Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума. Зимняя пора особенно опасна и для пешеходов, это период времени, когда нет места ошибкам со стороны всех участников дорожного движения.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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