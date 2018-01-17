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Эксперт рассказал, как получить компенсацию за «колесо в яме». ВИДЕО

1 февраля в рамках проекта «О дорога Х» состоялся вебинар на тему «Колесо в яме. Как получить компенсацию?». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе общественной организации «Убитые дороги Пскова», приглашенный юрист-правозащитник Ольга Кутузова рассказала об алгоритме действий в случае ДТП с ямой: что делать, на что обратить внимание, какие документы необходимо собрать, кто должен компенсировать ущерб и т.д., а также ответила на вопросы зрителей.

Общественники подготовили короткое видео о том, что было в вебинаре, которое поможет водителю, пробившему колесо в яме, возместить ущерб.

Добавим, проект «О дорога Х» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.