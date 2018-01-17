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Пскович пойдет под суд из-за поддельного водительского удостоверения

В Пскове гражданина 1995 года рождения будут судить за то, что он предъявил дорожной полиции подложное водительское удостоверение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 27 ноября года около 15 часов у дома по Иркутскому переулку.

Молодой человек пояснил, что в конце октября 2017 года у себя дома он просматривал различные сайты в интернете и увидел объявление, в котором сообщалось об изготовлении различного рода документов, в том числе и водительских удостоверений. Он решил позвонить по указанному на сайте телефону и узнать, смогут ли изготовить водительское удостоверение на его имя. Получив положительный ответ, гражданин а предоставил все запрашиваемые документы и оплатил стоимость услуги по изготовлению этого удостоверения. Через несколько дней курьерская служба доставила ему заказанный документ. Таким образом, молодой человек приобрел в пользование подложное водительское удостоверение и тем самым совершил противоправное деяние.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до исправительных работ на срок до двух лет. Отметим, что этому гражданину водительское удостоверение не выдавалось.