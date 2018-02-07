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Первые АЗС под новым брендом Circle K в России появятся в марте в Пскове и Мурманске

В феврале 2018 года на автозаправочных станциях Statoil в России начнется физический ребрендинг. В период с февраля по апрель привычная сине-оранжевая гамма Statoil сменится красно-бело-оранжевой глобального бренда Circle K, сообщает advis.ru.

Первые ребрендированные автозаправочные станции под новым брендом Circle K в России появятся в марте 2018 года в Пскове и в Мурманске, в апреле - в Санкт-Петербурге.

С мая 2016 года автозаправочные станции под брендом Statoil в Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Ирландии, а в 2018 году и в России начали новое путешествие под глобальным брендом Circle K. Новый бренд в международном ритейле Circle K заменит существующие бренды Couche-Tard: Mac’s®, Circle K® и Kangaroo Express®, под которыми работают магазины в Северной Америке и Азии, а также - под брендом Statoil® в Европе, включая Россию.

На данный момент в Европе во всех странах присутствия ребрендировано 1500 станций из 2110.

До 2010 года компания Statoil Fuel & Retail являлась подразделением нефтегазовой корпорации Statoil ASA. В 2012 году Statoil Fuel & Retail была приобретена компанией Couche-Tard, одним из ведущих международных ритейлеров. В рамках договоренностей право использовать бренд Statoil сохранялось до 2021 года.