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На два года лишили водительских прав жителя Псковского района за вождение в нетрезвом виде

Лишение права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года и 240 часов обязательных работ – такое наказание назначил суд жителю Псковского района за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, 28 ноября 2017 мужчина, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения в д. Подгарье сел на водительское сиденье мотоцикла «Иж-Юпитер5», запустил двигатель и начал движение. В д. Середка Псковского района его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. Он был отстранен от управления транспортным средством, поскольку после прохождения медицинского освидетельствования у гражданина установлено алкогольное опьянение.

Приговором мирового судьи Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).