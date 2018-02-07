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Пскович заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фальшивое водительское удостоверение

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего псковича. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, приговором Мирового суда судебного участка №32 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов)

В суде установлено, что 4 ноября 2017 года гражданин был остановлен инспекторами ДПС№2 СР ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Псковской области для проверки документов, в ходе которой, зная о том, что водительское удостоверение является поддельным, предъявил его в качестве документа, подтверждающего права на управление ТС, тем самым совершил использование заведомо подложного документа.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 30 000 рублей штрафа..

Приговор суда не вступил в законную силу.