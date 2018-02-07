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АвтоМир / За рулём

В Пыталово задержали пьяного водителя за рулем «ВАЗа»

14.02.2018 10:58|ПсковКомментариев: 0

В Пыталово сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в Пыталово вечером 12 февраля у дома по улице Красноармейской полицейские остановили  автомашину «ВАЗ-21093». Выяснилось, что за рулем  легковушки  находился 27-летний житель Пыталовского района, который был в нетрезвом виде. По данному  факту  проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Теги: #пьяный за рулем
Источник: Псковская Лента Новостей
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