АвтоМир / За рулём

В Пыталово задержали пьяного водителя за рулем «ВАЗа»

В Пыталово сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пыталово вечером 12 февраля у дома по улице Красноармейской полицейские остановили автомашину «ВАЗ-21093». Выяснилось, что за рулем легковушки находился 27-летний житель Пыталовского района, который был в нетрезвом виде. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.