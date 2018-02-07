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На месяц будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской

В связи с выполнением работ по прокладке ливневой канализации в рамках реконструкции улицы Свердлова в Пскове с 19 февраля по 24 марта будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам движения на участке улицы Советской от улицы Свердлова до площади Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков» со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок, при движении - обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.