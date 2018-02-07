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Пьяного водителя за рулем легкового автомобиля задержали в Великих Луках

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе на Ловати ночью 15 февраля у дома по улице Ползунова стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ». Выяснилось, что управлял легковушкой 33-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.