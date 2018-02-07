Массовые проверки ждут водителей Пскова на Рижском проспекте в воскресенье

В Пскове 18 февраля сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову проведут массовые проверки водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, основные задачи мероприятия: выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Места проведения массовых отработок: