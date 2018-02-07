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АвтоМир / За рулём

Почти 70% читателей ПЛН одобряют инициативу МВД об ужесточении наказания пьяных водителей-рецидивистов

19.02.2018 11:22|ПсковКомментариев: 1

Более 70% читателей Псковской Ленты Новостей одобряют инициативу МВД об ужесточении наказания пьяных водителей-рецидивистов. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН.

Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос «МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?», выбрав один из вариантов ответа.

6,37% респондентов высказались в поддержку инициативы, потому что вообще являются сторонниками ужесточения наказания - и не только водителей; 52,21% - потому что «пьянство за рулем - угроза безопасности движения и причина смертности при ДТП».

9,96% также высказались за ужесточение наказания за повторное вождение в нетрезвом виде, с оговоркой «хватит их штрафовать и назначать обязательные работы - пора сажать и пожизненно лишать прав».

0,75% респондентов, поддерживая инициативу МВД, высказали сомнение в том, что это приведет к улучшению ситуации на дорогах: «как пили - так и будут пить».

Доля тех, кто высказался против ужесточения наказания за повторное «пьяное» вождение, составила около 30%. Так, 20,45% участников опроса полагают, что «пьяный пьяному - рознь: один «в хлам», другой вчера бокал пива выпил. К тому же при освидетельствовании могут быть ошибки».

1,65% респондентов отметили, что «ужесточение наказания приведет только к увеличению суммы взятки», 2,17% - что «жестко наказывать надо только тех водителей, по вине которых пострадали люди».

5,99% полагают, что «4 года колонии пьяным водителям - это перебор. У нас за реальные преступления иногда столько не дают».

Затруднились с ответом 0.45% участников опроса.

Теги: #пьяный за рулем #пдд #МВД #наказание
Источник: Псковская Лента Новостей
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