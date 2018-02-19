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АвтоМир / За рулём

Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД

23.02.2018 19:53|ПсковКомментариев: 0

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий  в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 22 февраля у дома по  проспекту  Ленина  в городе на Ловати стражами порядка была остановлена автомашина «Рено-Лагуна». Иномаркой управлял 22-летний молодой человек, который  находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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