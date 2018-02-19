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Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 22 февраля у дома по проспекту Ленина в городе на Ловати стражами порядка была остановлена автомашина «Рено-Лагуна». Иномаркой управлял 22-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.