Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки

25 февраля сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову проведут массовые проверки водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, проверки будут проводиться по следующим адресам:
с 11.30 до 12.00 - улица Чудская - улица Алмазная;
с 16.30 до 17.00 - Рижский проспект (район Телецентра).
Основные задачи мероприятия - выявление нарушений управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.