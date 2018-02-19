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Припаркованные машины сотрудников «Великолукского мясокомбината» затрудняют пешеходам проход по улице Малышева

Великолучане, проживающие в районе улицы Малышева, обратились на сайт ведерников.рф с просьбой обратить внимание и принять меры по вопросу парковки и проезда автомобилей.

Как пишут горожане, на ул. Малышева, 33, 42, ул. Литейной вся пешеходная и проезжая часть заставлена автомобилями. Проезд и проход для пешеходов и детей затруднен, там же часто происходят мелкие аварии.

«Дорога из двухполосной превратилась в одностороннюю. Из-за заставленности машин дороги не чистятся, огромные наледи и сугробы, коммунальные службы не убирают эти улицы. На неоднократные жалобы в ГАИ ведомство направляет в администрацию г. Великие Луки», - сообщается в письме.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данные автомобили принадлежат сотрудникам «Великолукского мясокомбината». Свои транспортные средства им приходится оставлять на улице около комбината, т. к парковка организации не предназначена для такого количества транспорта.