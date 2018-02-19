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В Новосокольниках остановили нетрезвого водителя, который повторно сел за руль пьяным

В Новосокольниках дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, 27 февраля около 14.00 у дома по улице Базарной в городе Новосокольники полицейские остановили автомобиль «Хендай». Выяснилось, что за рулем иномарки находился нетрезвый 57-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.