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В Великих Луках задержали водителей иномарок, которые садились за руль в нетрезвом виде

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, в городе на Ловати ночью 4 марта у дома по улице Ставского полицейские остановили автомобиль «Мицубиси», которым управлял нетрезвый 33-летний великолучанин. А вечером 5 марта по Октябрьскому проспекту Великих Лук на автомашине «Ауди» следовал 28-летний гражданин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.