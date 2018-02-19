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В отношении экс-сотрудника силовых структур в Островском районе возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего сотрудника силовых структур. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он подозревается в совершении преступления, предусмотренных ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, 4 февраля 2018 года подозреваемый, ранее подвергнутый административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль и был остановлен инспекторами ГИБДД на автомобильной дороге «Санкт-Петербург - Невель».

Сотрудник из силового ведомства уволен.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Как стало известно ПЛН, пьяный мужчина ехал за рулем за пивом.