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Депутату Госдумы пожаловались на смерть псковского такси

Председатель профсоюзной организации службы такси «000» Владислав Нестеров обратился к депутату Государственной Думы Александру Васильеву с жалобой на работу псковских такси. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, пскович пришел на личный прием к парламентарию в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия».

«Умирает псковское такси. Сегодня в городе каждый второй, у кого есть 10-15 минут свободного время после работы, считает возможным забрать пассажира, не платить налоги и не учитывать никакие требования закона о пассажирских перевозках», - пояснил ситуацию представитель профсоюзной организации.

По его сведениям, на сегодняшний день в Пскове выдано более 6000 разрешений, из этого количества автомобилей «дай Бог 100 человек уплачивает необходимые налоги». «Получить разрешение на перевозку стало легче, чем медицинскую справку», - высказал мнение таксист. Он расписал схему, по которой в Пскове работают неофициальные службы такси: берется «жизненно неадекватный человек», на которого открывается ИП; в последующем на это ИП может работать до 100 машин, а сумма налогов в год - всего порядка 25 тысяч рублей. «От этого страдает наш бюджет, в котором и так страшный дефицит, и страдает официальный профессиональный таксист, у которого брендированная машина, который работает в нашей официальной городской службе», - высказал мнение Владислав Нестеров.

Особое внимание он обратил на то, что непрофессиональные таксисты не проходят ежедневного медосвидетельствования. Кроме того, они возят пассажиров на машинах, которые не проходят необходимый техосмотр, в то же время в официальные службы такси не могут приобретаться машины старше 3 лет.

Александр Васильев поинтересовался, какова сегодня зарплата официального таксиста в Пскове. По словам обратившегося на прием, «грязными» на своем автомобиле таксист получает 30-40 тысяч рублей. «Вся работа таксиста-официала уходит сейчас исключительно на содержание семьи», - сказал он.

Владислав Нестеров отметил, что каждый вечер после рабочего дня в город выходит порядка 3-4 тысяч неофициальных машин, отбирая заработок у официальных таксистов. Все средства и налоги уходят в другие регионы, так как диспетчерские службы не зарегистрированы в Пскове.

Председатель профсоюзной организации на примере рассказал, как сегодня происходят пассажирские перевозки в Пскове. По его словам, в Черехе после службы военные бегут к своим автомобилям, чтобы ехать до города с пассажирами. «О какой безопасности может идти речь?» - возмутился он.

Таксист напомнил, что на региональном уровне был разработан законопроект, который обязал бы таксистов ездить с опознавательными знаками - желтыми номерами. Но почему-то эта инициатива «заглохла». По мнению Владислава Нестерова, введение таких норм частично решила бы проблему, так как военные «точно не будут вешать желтые номера».

Также представитель профсоюзной организации рассказал о последствиях, к которым может привести дальнейшее развитие нелегального рынка такси. «Первой весточкой» он назвал убийство водителя такси «333», который, на его взгляд, не являлся профессионалом своего дела. «Если бы я увидел, что человек в майке и с обрезом выходит из дома, то мне не нужны эти 100 рублей. Я бы заблокировал двери и уехал», - сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на имидж города в преддверии Ганзейских дней, когда за иностранным туристам может приехать разбитая «шестерка» с водителем, который не знает, куда ехать.

Депутат Александр Васильев назвал вопрос сложным и высказал мнение о том, что для его решения предстоит долгая работа. Он пообещал подключиться, узнать, почему не действует закон об опознавательных знаках. «Нужно активно взаимодействовать с комитетом по транспорту. Посмотрим, обсудим, что "хромает" в плане правоприменения. Возможно, соберем "круглый стол"», - сказал он. Также обратившийся попросил посодействовать в получении информации от налоговых органов о том, какие средства поступают в бюджет от работы псковских такси. Эту информацию общественнику не предоставляют, а он уверен, что данные цифры помогут ему в аргументации своей позиции перед властями разных уровней.