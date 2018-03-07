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В Пскове, Порхове и Новосокольниках установлены нетрезвые водители, повторно севшие за руль пьяными

В ходе проведенных мероприятий в Пскове, Порхове и Новосокольниках дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре днем 12 марта у дома по переулку Машиниста полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2107», которым управлял нетрезвый горожанин 1975 года рождения.

В Новосокольниках 11 марта около 23.00 по улице Калинина на мотоцикле «Ява» ехал местный житель 1989 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Порхове 8 марта на улице Кузнецова стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2115. Выяснилось, что за рулем легковушки находился 43-летний нетрезвый гражданин. По данным фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.