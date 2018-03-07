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Великолучанин повторно задержан в нетрезвом виде за рулем «Мерседеса»

14 марта в Великих Луках сотрудники ДПС остановили мужчину, который управлял автомобилем «Мерседес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции города, за рулем иномарки был мужчина 1979 года рождения. Полицейские заподозрили, что он пьян, правда, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Позже было установлено, что в январе 2018 года данный гражданин уже попадался пьяным за рулем и был лишен водительских прав на 19 месяцев.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.