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Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО

В Пскове задержан водитель, попытавшийся скрыться от дорожных полицейских, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 13 марта по телефону «02» от участников дорожного движения поступила информация о том, что по улице Я. Фабрициуса следует автомашина «Мицубиси», водитель которой ведет себя неадекватно. Дежурным Центра управления нарядами дежурной части УМВД России по городу Пскову незамедлительно были сориентированы экипажи ДПС.

На улице Металлистов нарядом в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Вячеслава Ефимова и лейтенанта полиции Дениса Гаврилова данная иномарка была замечена. Стражи порядка предприняли попытку остановки транспортного средства с использованием маяков красного и синего цвета и громкоговорящего устройства. Однако, водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил движение в сторону улицы Стахановской.

Здесь подоспевшим экипажем в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Андреева и младшего лейтенанта полиции Влада Горелова была предпринята попытка заблокировать движение машины правонарушителя патрульным автомобилем «БМВ». Но мужчина, сидевший за рулем «Мицубиси», объехал служебную автомашину по газону и продолжил движение в сторону улицы Советской.

Наряды ДПС организовали преследование. У дома по улице Советской иномарку остановили, а водителя задержали. Им оказался пскович, 1970 года рождения, у которого имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Выяснилось, что ранее этот гражданин уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и статье 264.1 УК РФ (Управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В отношении горожанина возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 12.25 и частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ.