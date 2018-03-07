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В Госдуме предложили запретить нарушителям ПДД садиться за руль до приговора суда

Комитет Госдумы по госстроительству намерен рекомендовать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о запрете нарушителям ПДД садиться за руль до приговора суда. Как сообщают «Известия», ограничение на вождение должен будет налагать суд по ходатайству следствия. Кроме того, поясняется, что изъятое водительское удостоверение будет храниться в материалах дела.



Инициаторы нововведений хотят ввести норму, при которой обвиняемым и подозреваемым по другим уголовным делам грозит судебный запрет на свободу посещений и общения с рядом лиц и на пользование телефоном, интернетом и почтой. В настоящее время такие ограничения можно назначать только при назначении домашнего ареста.



Напомним, с 2015 года действует семь мер пресечения для фигурантов уголовных дел, среди которых домашний арест, подписка о невыезде, заключение под стражу и другие.