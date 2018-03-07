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В Японии начали разработку законов для летающих автомобилей

Правительство Японии приступило к разработке законодательства для летающих автомобилей. Как сообщает ТАСС, об этом 20 марта на пресс-конференции заявил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Он рассказал, что работы по этому направлению пока ограничены, но с помощью подготовки соответствующего законодательства к разработке летающих автомобилей станет проще привлекать бизнес.



Как ранее сообщали СМИ, министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает создание летающих автомобилей одной из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. При этом, в планах у правительства сформировать совет экспертов, отвечающий за координацию работы по разработке таких устройств.



Напомним, что компания Toyota Motor намерена создать прототип летающего автомобиля к летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио.