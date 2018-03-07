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Водитель «Калины» в Новом Изборске повторно сел за руль пьяным

В Печорском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, днем 21 марта в деревне Новый Изборск Печорского района полицейские остановили автомобиль «Лада Калина». Выяснилось, что легковушкой управлял 47-летний житель Псковского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.