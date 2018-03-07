АвтоМир / За рулём

Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее

Тем, кто хочет со скидкой заменить или получить водительские права, стоит позаботиться об этом заранее - за 1-2 месяца. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Андрей Семенов.

Он напомнил, что по линии ГИБДД через портал госуслуг граждане могут пройти регистрацию транспортных средств, получить услугу по замене или выдачи водительских удостоверений, а также записаться для сдачи экзамена. Кроме того, на портале им доступна информация о наличии штрафов. На любую услугу при подаче заявления через портал госуслуг действует скидка в 30%. В случае уплаты штрафа ГИБДД в 20-дневный срок скидка составит 50%.

Андрей Семенов отметил, что, к сожалению, электронная очередь для замены или выдачи водительских прав до сих пор существует. Сегодня, например, можно записаться через интернет только на начало апреля. В связи с этим он рекомендует водителям, которые знают, что в скором времени истечет срок действия их прав, заблаговременно обратиться через портал госуслуг для получения новых, чтобы получить 30-процентную скидку. С регистрацией транспортных средств таких проблем сегодня нет.

Правда, речь идет о МРЭО города Пскова и Великих Луках. В случае острой необходимости записаться можно и в другое подразделение в районах области, где нет электронных очередей.