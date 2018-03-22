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Условный срок получил великолучанин за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении великолучанина, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в городе на Ловати в ноябре 2017 года в ночное время сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на улице Гоголя остановили автомобиль ВАЗ-21074. За рулем находился 32-летний ранее судимый великолучанин, работающий водителем в одной из организаций города.

В ходе медицинского освидетельствования у мужчины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Проведенной проверкой установлено, что в январе 2017 года этот водитель уже подвергался административному аресту сроком десять суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело было направлено для рассмотрения в городской суд.

В итоге гражданин осужден к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.