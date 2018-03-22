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Псковских водителей просят соблюдать безопасную дистанцию на дорогах

Дорожная ситуация в Псковской области остается непростой, что требует от водителей и пешеходов предельного внимания и осмотрительности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нестабильная погода, установившаяся в регионе, увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей.

Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также учитывать дорожную ситуацию возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге в этих условиях следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Выпадение снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, нужно передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности вашего передвижения.