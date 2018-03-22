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ГИБДД Пскова проверит автобусы

В период с 26 марта по 4 апреля 2018 года на территории города Пскова проводится комплексное оперативно - профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, в том числе перевозок организованных групп детей, особенно в дни весенних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Основные задачи мероприятия: осуществление контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В ходе операции будут проверяться допуск водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие права управления транспортным средством соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и конкретном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров.

Такое внимание к водителям автобусов понятно: ведь именно им доверены жизни многих людей.