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В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными

В Пскове и Локнянском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в областном центре ночью 27 марта по Крестовскому шоссе на автомашине «Ауди» следовал нетрезвый пскович 1987 года рождения. Его остановили дорожные полицейские. Ведется проверка.

А в Локнянском районе днем 26 марта по деревне Бородино на автомобиле ВАЗ-21150 ехал 40-летний житель поселка Локня, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.