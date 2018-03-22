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В Великих Луках угнали автомобиль «Киа» стоимостью 500 тысяч рублей

27 марта в Великих Луках угнали автомобиль «Киа». В полицию об угоне сообщила женщина 1984 года рождения. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции, автомобиль был припаркован во дворе дома на проспекте Гагарина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль в деревне Рыканово Великолукского района. Ущерб для женщина составил 500 000 рублей.

В угоне подозревается безработный, ранее судимый местный житель 1987 года рождения. В данный момент ведется его розыск.