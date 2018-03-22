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На 2,5 года лишили прав красногородца, задержанного за рулем в нетрезвом виде

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Красногородского района, который был задержан за рулем в нетрезвом виде, а до этого подвергался административному наказанию за отказ от медосвидетельствования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре. 15 января текущего года житель Красногородского района управлял автомобилем на улице Коммунальной в Опочке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее обвиняемый по постановлению мирового судьи уже подвергался административному наказанию за совершение правонарушения по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

С учетом позиции государственного обвинителя обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.