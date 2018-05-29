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Оформление полисов ОСАГО в электронном виде становится все более популярным у псковичей

С начала 2018 года жителями Псковской области было оформлено 36 599 полисов ОСАГО в электронном виде, что на 18,1% больше, чем в целом за 2017 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, рост популярности у автовладельцев е-ОСАГО объясняется удобством его оформления - отсутствует необходимость посещения офиса страховой компании, что особенно актуально для граждан из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, онлайн-продажи позволяют избегать необоснованного отказа страховщиков от заключения договора ОСАГО и навязывания дополнительных услуг.

Вместе с тем, Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации напоминает, что в случае, если гражданин не смог оформить полис ОСАГО в электронном виде по техническим причинам (исключая плановые технические работы, о которых посетителей сайта страховая компания должна предупредить заранее), ему следует зафиксировать данный факт, например, сделав скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании, и направить обращение в Банка России через раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru. При этом, когда технические сбои в работе сайта страховщика связаны с низким качеством интернет-соединения у самого пользователя (автовладельца), то ему необходимо обратиться за разъяснениями и помощью к своему интернет-провайдеру.

С подробной информацией о том, как оформить полис ОСАГО онлайн можно ознакомиться на сайте «Финансовая культура» (www.fincult.info) в рубрике «Защитить имущество и сбережения».