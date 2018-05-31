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Нетрезвого водителя задержали в печорской деревне

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Печорском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в деревне Декшино Печорского района 30 мая около 16.00 полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2101, которым управлял местный житель 1961 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.