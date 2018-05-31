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Рост цен на топливо продолжается на автозаправках Пскова

Рост цен на топливо продолжается на автозаправках Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на АЗС «Псковнефтепродукт» 92-й бензин преодолел планку 40 рублей и теперь продается по 40,49 - на 0,5 рублей больше, чем два дня назад.

98-й бензин прибавил к цене 1,41 руб. (49,90), 95-й - 0,5 руб. (42,99), дизель - 0,8 рублей (44,00).

«Лукойл» снова увеличил цены. 92-й бензин продается по 41,58 (+0,4 к цене на вторник), 95-й – по 45,14 (+0,5 рублей). На половину рубля подорожали экто-100 (50,54) и ДТ (45,29).

На 0,5 рублей подорожали все виды бензина на АЗС «Несте»: 92-й бензин по 39,89, 95-й по 42,89, 98-й по 51,49. Дизель продается по 43,59 (+0,3 рубля).

Подорожал, но остается менее дорогим по сравнению с другими заправками бензин на АЗС «Circle K»: 92-й по 39,35 (+0,4 рубля), 95-й по 42,45 (+0,3 рубля). Дизель продается по 44,75 (+0,6 рублей).