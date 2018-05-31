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В Пскове будут судить водителя «Ауди», который без прав сель за руль пьяным

Прокуратура города Пскова утвердила обвинительный акт в отношении 29-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Пскова, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и подвергнутого административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе следствия установлено, что в начале марта 2018 года данный гражданин, будучи лишенным по решению суда специального права на управление транспортными средствами, в состоянии опьянения передвигался на автомобиле «Ауди 80» по улице Народной Пскова в сторону улицы А. Алехина, где был остановлен сотрудниками полиции УМВД России по городу Пскову с целью проведения в отношении него соответствующих проверочных мероприятий, в ходе которых у данного гражданина было выявлено состояние алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 264.1 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.